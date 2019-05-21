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Общество Рязань 21 мая 2019 09:18 | Просмотров:

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник

25 мая в городском парке за филармонией пройдёт IX Открытый областной фестиваль для всей семьи «ВоемьЯ!». Этот праздник – настоящая находка для тех, кто стремится сделать свой досуг запоминающимся. 

За девять лет существования фестиваля на главной сцене выступали представители областного и районных центров. Каждый год на праздник «ВоемьЯ!» приходят более 7000 рязанцев и гостей города.  

Организаторы предлагаютим развлечения на любой вкус: конкурсы, творческие мастер-классы, аттракционы, множество призов и подарков.  

Есть площадки для тех, кто привык совмещать приятное с полезным. На территории парка можно будет получить бесплатные консультации юристов, сотрудников служб ЖКХ, социального страхования, сотрудников ГИБДД. 

– Первый фестиваль мы создавали, что называется «для себя», для своих детей и для наших друзей, – рассказывают авторы «Во!СемьИ!» Борис Мейстер и Максим Левин. – Проект получился неформальный, искренний. Он понравился людям и «пошёл в массы». Сегодня это, пожалуй, один из самых любимых семейных праздников, который рязанцы ждут целый год. Кроме того, фестиваль стал удачной формой партнерства органов исполнительной власти и социально-ответственного бизнеса. Он продолжает набирать обороты. В следующем году «ВоемьЯ!» отметит десятилетний юбилейПри чём, уже в пятый раз он проводится в Орле, есть предпосылки для проведения в Калуге, Смоленске и других городах ЦФО.  

Фестиваль живёт в ногу со временем. Неизменным остаётся только одно: ценность каждого его участника, который привносит в «ВоемьЮ!» что-то своё: свои истории и семейные традиции. Люди, приезжающие из разных уголков нашей области, лучшее подтверждение тому, что «ВоемьЯ!» – фестиваль, на котором стоит побывать!  

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