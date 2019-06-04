Рязанцев приглашают на субботник в приют для бездомных животных

Рязанский приют для бездомных животных «Зверополис» приглашает волонтёров на большую уборку. После зимы нужно капитально отмыть вольеры. Животные проводят в них почти всё время, и потому важно, чтобы им было комфортно. Подопечные приюта очень ждут своих героев 9 июня, в воскресенье, с 10.00. Щенячья радость и море любви с их стороны гарантируется! Можно будет как мыть вольеры, так и гулять в это время с животными, а также фотографировать их.

«Зверополис» – частный приют, который не спонсируется государством, расположен в районе Недостоева. За точным адресом приюта обращаться к его президенту Инне по телефону 8-920-991-92-70.