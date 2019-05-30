Рязанцам вновь помогут бросить курить

В четверг, 30 мая, на пресс-конференции X Областной межведомственной медико-просветительской акции «Лето без табачного дыма» журналистам рассказали подробности ее проведения.

Цель акции заключается в том, чтобы помочь зависимым людям отказаться от курения.

«Лето без табачного дыма» пройдет в три этапа. Сначала с рязанцами будут работать волонтеры. Затем с 17 по 28 июня рязанцы пройдут первичное обследование в кабинетах отказа от курения, созданных на базе 18 учреждений здравоохранения в городе Рязани, Касимове, Скопине и Сасове. С 29 июня по 31 июля – период отказа от вредной привычки, и с 1 по 9 августа пройдет повторное исследование, по результатам которых и выберут победителей.

– Я смогла отказаться от этой привычки, спустя десять лет курения. Эта акция очень важна и необходима, потому что курить вредно, дорого и немодно. Конечно, важно бросать курить, но лучше и не начинать, – поделилась победительница акции прошлого года Ольга Белова.

На время проведения акции будет работать телефон «горячей линии» – 8(4912)77-92-36.

В прошлом году участие приняло более 300 человек, треть из которых навсегда отказалась от курения.