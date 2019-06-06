Рязанцам предлагают встретить лето без долгов

В период дачно-отпускного сезона ООО «РГМЭК» объявляет о продлении акции для граждан-потребителей электрической энергии.

Рязанцам предлагают воспользоваться предложением и до 30 июня 2019 года оплатить задолженность по электроснабжению. Пени будут списаны автоматически.

Условия проведения акции:

– Пени будут списаны только при полном погашении задолженности за электрическую энергию (без пеней). Под задолженностью понимается недоплата, сложившаяся по лицевому счету по состоянию на 1 июня 2019.

– Срок оплаты задолженности – строго по 30 июня 2019 включительно.

– Списание пеней отобразится в платежных документах после 05 июля 2019.