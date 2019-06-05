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Общество Рязань 5 июня 2019 08:49 | Просмотров:

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса

В Рязани объявлен конкурс на лучшее название для нового спорткомплекса. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами начали строить на улице Зубковой.

Новый спортивный объект будет носить самое интересное и наиболее подходящее название. Для участия в конкурсе необходимо до 25 июня отправить на электронный адрес [email protected] заполненную анкету участника конкурса. Контактное лицо – Голованов Сергей, тел: 25-51-36.  Анкету можно найти на сайте администрации города.

Не позднее 28 июня 2019 года оргкомитет конкурса определит победителя, который получит приз. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте управления www.sportryazan.ru и официальном сайте администрации города Рязани www.admrzn.ru.

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