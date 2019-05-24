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Общество Рязань 24 мая 2019 12:40 | Просмотров:

Рязанцам предлагают бесплатно проверить лёгкие и сердце

31 мая, в пятницу, в Рязани будет работать мобильная площадка службы медицинской профилактики рязанского Минздрава и Центра здоровья ОКБ, на которой все желающее смогут получить рекомендации врачей о том, как преодолеть никотиновую зависимость и попытаться бросить курить.

При курении легкие и сердечно-сосудистая система, как утверждают медики, первыми принимают удар на себя, поэтому большинство случаев инфарктов и инсультов, а также онкологических заболеваний легких врачи связывают именно с этой вредной привычкой.

Особое внимание будет уделяться скрининговым исследованиям сердца и функций дыхательной системы «пациентов». Также все желающие смогут бесплатно сдать экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин. По результатам исследований будут даны необходимые рекомендации, а все желающие узнают о методах контроля за состоянием здоровья.

Площадка будет работать 31 мая, с 14:00 до 16:00, в ТРЦ «М5 Молл» рядом с магазином Л’Этуаль (вход №3).

Все исследования бесплатные. При посещении мобильной площадки желательно захватить с собой паспорт и полис ОМС.

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