Во вторник, 21 мая, рязанскому музею «Фабрика игрушек» исполнился один год. За это время здесь прошло множество мастер-классов по росписи игрушек, выставки игрушек ручной работы, интерактивные и театрализованные программы, квесты.
Праздничную программу в честь первого дня рождения посетили воспитанники с ограниченными возможностями здоровья Центра детского творчества «Приокский». Для ребят была подготовлена театрализованная программа по произведению Э. Успенского «Путешествие в кукольное царство и книжную страну» с дальнейшим мастер-классом по росписи форменных игрушек, сообщает сайт администрации города.
Руководство музея поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина.
– У музея очень большие перспективы развития. В этом году Рязань стала победителем проекта «Новогодняя столица России 2020». Поэтому ваш музей, где рассказывается о ёлочных игрушках, о традициях новогодних праздников, несомненно, станет одним из центральных мест, которое привлечет как рязанцев, так и туристов, – отметила Лушина.