Во вторник, 21 мая, рязанскому музею «Фабрика игрушек» исполнился один год. За это время здесь прошло множество мастер-классов по росписи игрушек, выставки игрушек ручной работы, интерактивные и театрализованные программы, квесты.

Праздничную программу в честь первого дня рождения посетили воспитанники с ограниченными возможностями здоровья Центра детского творчества «Приокский». Для ребят была подготовлена театрализованная программа по произведению Э. Успенского «Путешествие в кукольное царство и книжную страну» с дальнейшим мастер-классом по росписи форменных игрушек, сообщает сайт администрации города.

Руководство музея поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Рязани Марина Лушина.