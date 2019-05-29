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Общество Рязань 29 мая 2019 08:32 | Просмотров:

Рязанское бизнес-сообщество отметило День предпринимателя

Во вторник, 28 мая, рязанское бизнес-сообщество отметило День предпринимателя. В гостиничном комплексе «Старый город» рязанских предпринимателей поздравил заместитель главы администрации города Игорь Тишин.

Владелец и генеральный продюсер студии «Connect Film» Дмитрий Белосохов, бизнес-тренер, психолог Алиса Метелина и экс-футболист, действующий владелец бизнес-школы Руслан Нигматуллин разобрали кейсы по вопросам бизнес-имиджа, командной работе и ответили на вопросы собравшихся.

Игорь Тишин назвал предпринимательство одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики.

«Вы добиваетесь успехов исключительно благодаря своей настойчивости и трудолюбию. А администрация города, в свою очередь, старается создать максимально комфортную деловую среду, оказывать всю необходимую поддержку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать много значимых проектов во благо нашего города», – подчеркнул он.

Официальная часть мероприятия завершилась церемонией награждения победителей и финалистов конкурса и участников «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства города Рязани», который проводится в пяти номинациях, сообщает сайт администрации города.

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