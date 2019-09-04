Рязанским кафе рекомендовали ограничить курение кальяна на открытых верандах

Во вторник, 3 сентября, в администрации города Рязани обсудили порядок организации и проведения уборки прилегающих территорий к кафе, расположенных на улице Почтовая.

Заместитель главы администрации Рязани Игорь Тишин подчеркнул, что центральная улица Рязани должна быть благоустроенной и красивой.

– Уборка прилегающих территорий – обязанность собственников и арендаторов зданий. Предприниматели, осуществляющие свою деятельность на главной пешеходной улице города, должны неукоснительно соблюдать Правила благоустройства и содержать свои территории, не менее 5 метров от здания, в чистоте, – напомнил Тишин.

На совещании также было отмечено, что доставка товаров не должна создавать неудобства для пешеходов. Предпринимателям было рекомендовано во время проведения общегородских массовых мероприятий ограничить курение кальяна на открытых верандах кафе.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров обратил внимание участников заседания на безопасность главной пешеходной улицы города.