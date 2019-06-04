Рязанский цирк приглашает на уникальное пингви-шоу «Ласта-Рика»

Во вторник, 4 июня, в Рязанском цирке прошла пресс-конференция, на которой журналистам рассказали о предстоящем открытии летнего сезона и представлении «Ласта-Рика».

– Программа, которые увидят рязанские зрители, посвящена столетию российского цирка. В ней принимают участие четыре старейшие цирковые династии. Мы привезли старый добрый цирк, по которому все соскучились, – отметила директор коллектива Елена Майхровская.

«Ласта-Рика» – это единственное представление в мире с участием пингвинов. Заслуженная артистка России Галина Майхровская уже более 20 лет занимается постановкой номеров с пингвинами, и она рассказала, что эти птицы не поддаются дрессировке.

– Если бы пингвины хорошо поддавались дрессировке, то таких номеров было бы много. А так он единственный, – подчеркнула директор коллектива Елена Майхровская.

Однако на этом экзотика представления не заканчивается. Удивлять гостей будут номера с пеликанами, морскими львами, австралийскими кенгуру и, разумеется, с разноцветными попугаями.

Впервые в рязанском цирке зрители увидят номер «Канатоходцы Медниковы» под руководством известной артистки цирка из династии дагестанских канатоходцев Патимат Гаджикурбановой. А также легендарный конный аттракцион «Бессмертие ахалтекинца» под руководством народного артиста Туркменистана Бяшима Аннаева.

Помимо этого на шоу будут представлены номера такого экспериментального жанра, как иллюзия. А поднимать настроение гостям будет народный артист России Евгений Майхровский или, как его обычно называют, Клоун Май.

Премьера программы «Ласта-Рика» состоится 8 июня в Рязанском цирке в 17.00. Пингви-шоу – весёлый праздник, который подарит радость и положительные эмоции не только детям, но и взрослым.