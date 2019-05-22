Рязанский музыкальный колледж отметил 100-летний юбилей

Во вторник, 21 мая, Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых отметил 100-летие со дня основания. Празднование юбилея проходило в актовом зале детской музыкальной школы №1. Преподавателей и учащихся колледжа поздравили министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов и заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

Начальник управления культуры администрации города Евгения Власова вручила педагогам и студентам Почетные грамоты администрации города Рязани, благодарности главы администрации и ценные подарки.

– Сегодня в этом зале удивительная теплая атмосфера, потому что здесь собралась семья, которая каждый день делает свою историю, историю своего учреждения, историю нашего города, региона и, конечно же, страны, – отметила Власова. – Я поздравляю всех вас с этим юбилеем и хочу пожелать вам талантливых выпускников.

Учащиеся и выпускники колледжа подготовили концерт к юбилею любимого учебного заведения. В ходе праздника также состоялась презентация книги «100 лет высокого служения искусству».