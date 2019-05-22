Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 22 мая 2019 08:56 | Просмотров:

Рязанский музыкальный колледж отметил 100-летний юбилей

Во вторник, 21 мая, Рязанский музыкальный колледж им. Г. и А. Пироговых отметил 100-летие со дня основания. Празднование юбилея проходило в актовом зале детской музыкальной школы №1.  Преподавателей и учащихся колледжа поздравили министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов и заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

Начальник управления культуры администрации города Евгения Власова вручила педагогам и студентам Почетные грамоты администрации города Рязани, благодарности главы администрации и ценные подарки.

– Сегодня в этом зале удивительная теплая атмосфера, потому что здесь собралась семья, которая каждый день делает свою историю, историю своего учреждения, историю нашего города, региона и, конечно же, страны, – отметила Власова. – Я поздравляю всех вас с этим юбилеем и хочу пожелать вам талантливых выпускников.

Учащиеся и выпускники колледжа подготовили концерт к юбилею любимого учебного заведения. В ходе праздника также состоялась презентация книги «100 лет высокого служения искусству».

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.2K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
1.9K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.8K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.6K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.2K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.1K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
1.0K
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
1.0K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
850
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
778
20 мая 09:54

Юная Валерия Шилкина из Рязанской области покорила жюри в полуфинале конкурса «Ты супер!»
Вверх