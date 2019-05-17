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Общество Рязань 17 мая 2019 15:47 | Просмотров:

Рязанский музей-усадьба академика И.П. Павлова встретил свою 73-ю весну

В пятницу, 17 мая, мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова отметил свой 73-й день рождения. В рамках празднования прошёл «Сиреневый бал», на котором выступили разные творческие коллективы города. Уже четвёртый год праздник проходит в таком формате.

В концертной программе приняли участие студия «Белый бал», студенты Высшей школы народных искусств, музыканты Рязанской областной филармонии и детский библиотеатр «Кит».

– Мы стараемся часто организовывать такие массовые праздники, чтобы порадовать людей. И в нашем музее всегда много посетителей. Например, только за майские праздники у нас побывало 3300 человек. У нас хорошая слава, и мы ею дорожим, – поделилась директор музея Наталья Загрина.  

Кроме того, сегодня открылась выставка «Сиреневая география». На ней рязанцы познакомились с фотографиями, которые музей получил из 11 разных стран мир. Это фото сирени из Великобритании, Польши, Чехии, Испании и других. На выставке также представлено рукоделие рязанских мастериц, выполненное в оттенках сиреневого цвета.

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