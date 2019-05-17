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Общество Рязань 17 мая 2019 18:27 | Просмотров:

Рязанский кожвендиспансер приглашает на диагностику меланомы

Рязанский кожно-венерологический диспансер присоединился  к проекту  «День диагностики меланомы в России», который стартует  20 мая в Рязани. В этот день все желающие имеют возможность своевременно выявить проблемные родинки. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Приём  в диспансере осуществляется по предварительной  записи Федеральной горячей линии  8 (800) 200-03-45 и без предварительной записи, в порядке очереди.

На сегодняшний день широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарственных  препаратов, но залогом успешного лечения этой опасной опухоли кожи является своевременная  диагностика, отмечают в минздраве.

 

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