Рязанский кожвендиспансер приглашает на диагностику меланомы

Рязанский кожно-венерологический диспансер присоединился к проекту «День диагностики меланомы в России», который стартует 20 мая в Рязани. В этот день все желающие имеют возможность своевременно выявить проблемные родинки. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Приём в диспансере осуществляется по предварительной записи Федеральной горячей линии 8 (800) 200-03-45 и без предварительной записи, в порядке очереди.

На сегодняшний день широко внедряется в практику огромное количество современных таргетных имунобиологических лекарственных препаратов, но залогом успешного лечения этой опасной опухоли кожи является своевременная диагностика, отмечают в минздраве.