Рязанский кардиодиспансер внедрил дистанционную передачу ЭКГ из отдалённых районов области с помощью системы «Кадиоритм». Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Взаимодействие активно налажено с Сасовским и Ряжским медицинским межрайонным центром. Проведено 83 дистанционных консультирований в круглосуточном режиме. В результате 21 пациент госпитализирован на лечение в диспансер по экстренным показаниям.

Дистанционное консультирование ведущими специалистами кардиодиспансера помогает врачам в районах правильно установить диагноз и своевременно оказать медицинскую помощь.