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Общество Рязань 24 мая 2019 14:38 | Просмотров:

Рязанский кардиодиспансер внедрил дистанционную передачу ЭКГ из отдалённых районов области

Рязанский кардиодиспансер внедрил дистанционную передачу ЭКГ из отдалённых районов области с помощью системы «Кадиоритм». Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Взаимодействие активно налажено с Сасовским и Ряжским медицинским межрайонным центром. Проведено 83 дистанционных консультирований  в круглосуточном режиме. В результате 21 пациент госпитализирован на лечение в диспансер по экстренным показаниям.

Дистанционное консультирование ведущими специалистами кардиодиспансера помогает врачам в районах правильно установить  диагноз и своевременно оказать медицинскую помощь.

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