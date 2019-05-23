Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома»

Более 500 предпринимателей Рязанской области пользуются услугой мобильной связи от «Ростелекома». По сравнению со второй половиной прошлого года, в 2019 году продажи SIM-карт цифрового провайдера выросли на 65%. Одна из причин такого успеха – дополнение в 2019 году пакетного предложения для малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе 2.0» сервисом мобильной связи со 100-процентной скидкой.

В рамках услуги мобильной связи бизнес получает 500 минут голосового трафика на номера любых операторов и общение в социальных сетях и мессенджерах без ограничений. При переходе на мобильную связь «Ростелекома» необязательно менять номер – можно перевести на корпоративное обслуживание существующий номер от любого провайдера. Кроме того, оставшиеся в конце месяца гигабайты и минуты автоматически переносятся на следующий месяц.

Андрей Карташов, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»: «Правильно выстроенная коммуникация с потребителями – важная составляющая успеха бизнеса. При разработке пакета «Быть в плюсе 2.0» мы учли все цифровые потребности пользователей. «Ростелеком» заботится о том, чтобы сервисы обеспечивали предпринимателям цифровой комфорт в ведении бизнеса: общение с клиентами, получение обратной связи, удобное и эффективное управление бизнес-процессами».

Кроме базового пакета, национальный цифровой провайдер предлагает рязанским предпринимателям расширенный вариант, включающий дополнительные сервисы с 50-процентной скидкой: «Виртуальную АТС», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Wi-Fi для бизнеса», «СМС-рекламу» и «Номер 8 800». Основное преимущество расширенного пакета – выбор максимального количества услуг и экономия средств, что позволяет предпринимателям сосредоточиться на ключевых аспектах ведения бизнеса.

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