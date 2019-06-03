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Общество Рязань 3 июня 2019 12:05 | Просмотров:

Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны

Сотрудники взырвотехнического подразделения ОМОН территориального Управления Росгвардии обезвредили снаряд в Шиловском районе. Жители посёлка Прибрежный во время проведения земляных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.

Осмотрев находку, взрывотехники рязанского ОМОН определили, что это артиллерийский снаряд калибра 245 мм. И находится он здесь со времён гражданской войны.

Несмотря на давность лет, боеприпас представлял опасность для окружающих. Сотрудники ОМОН уничтожили его на месте накладным зарядом.

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