Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»

В четверг, 23 мая, в рязанских школах прошли «Последние звонки». Члены регионального правительства посетили учебные заведения в районах региона. Губернатор Рязанской области Николай Любимов приехал на праздничное событие в школу №39. Он поздравил выпускников, их учителей и родителей со столько значимым для них днём.

– Сегодня по всей стране звучат последние школьные звонки. И для 5000 рязанских выпускников сегодня такой праздничный день. Для ваших педагогов этот день, естественно, счастливый, но я думаю, что у них на глазах будут слёзы: слёзы счастья за вас и слёзы грусти от того, что им на какое-то время придётся расстаться с вами, – сказал глава региона.

Он пожелал ученикам не забывать о своей школе и быть благодарными своим родителям и учителям, которые вложили в школьников не только свои знания, но и душу. Губернатор заверил ребят, что они все сдадут экзамены.

– Надеюсь, что выпускные экзамены не будут для вас грустными по своим результатам, а наоборот, вы покажете замечательные успехи и получите, как минимум, 99 баллов по каждому экзамену. Каждый из вас. А потом поступите в вузы и другие учебные заведения, в которые захотите, – сказал глава региона.

Николай Любимов отметил, что Рязанская область гордится своими выпускниками.

– Мы гордимся тем, что у вас такая замечательная молодёжь. Мы желаем, чтобы после экзаменов вы поступили бы туда, куда мечтали. Чтобы вы выбрали ту профессию, которая будет вести вас по жизни. Чтобы вы всегда были лучшими, первыми, как и сегодня на «Последнем звонке». Счастья вам, удачи, добра и любви! – добавил глава региона.

Отметим, что в школе №39 «Последний звонок» прозвенел для 62 девятиклассников и 61 одиннадцатиклассника. Выпускники станцевали прощальный вальс и подготовили творческие номера.