Рязанские врачи сшили две миллиметровые артерии в мозгу пациента, перенесшего инсульт

В Рязанской области впервые провели экстра интракраниальный микрососудистый анастомоз. Эту операцию провели под руководством заведующего I нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Виктора Лукьянчикова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

Хубезов, рассказал, что у пациента произошла закупорка сосудов и кровь перестала поступать в головной мозг, случился инсульт. Кроме того, что человек был парализован, оставался большим риск повторного инсульта. Во время этой врачи искусственно создали дополнительное кровеносное русло. Теперь кровь поступает в головной мозг в обход закупоренного сосуда.

«Оперативное вмешательство провели под микроскопом. Через небольшое отверстие в черепе врачи соединили две артерии — поверхностную височную и среднюю мозговую. Наиболее сложный момент операции — наложение шва на артерии диаметром около миллиметра. Толщина нитей – меньше человеческого волоса», – написал руководитель ОКБ.

Сейчас проходит 1 этап освоения операций реваскуляризации головного мозга в сосудистой нейрохирургии, пояснил главврач. Эти операции планируется поставить на поток, чтобы помогать всем рязанским пациентам, которые нуждаются в таком лечении.