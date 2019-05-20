Рязанские врачи спасли пациентку после серьёзной аварии

Пациентка, спасённая после аварии в Шацком районе, выписана из травматологического отделения Рязанской областной клинической больницы. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.







Женщина провела в больнице чуть больше двух недель после аварии, которая случилась в Шацком районе. В автомобиле находились её свекровь, муж и ребёнок. Они получили более лёгкие повреждения, а женщина находилась между жизнью и смертью.

Врачи в ОКБ зафиксировали множественные переломы и повреждения внутренних органов, шок 3-й степени. Для спасения пациентки потребовалась помощь врачей разных отделений, завершающим этапом стало лечение в отделении травматологии.