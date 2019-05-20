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Общество Рязань 20 мая 2019 17:52 | Просмотров:

Рязанские врачи спасли пациентку после серьёзной аварии

Пациентка, спасённая после аварии в Шацком районе, выписана из травматологического отделения Рязанской областной клинической больницы. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области.



Женщина провела в больнице чуть больше двух недель после аварии, которая случилась в Шацком районе. В автомобиле находились её свекровь, муж и ребёнок. Они получили более лёгкие повреждения, а женщина находилась между жизнью и смертью.

Врачи в ОКБ зафиксировали множественные переломы и повреждения внутренних органов, шок 3-й степени. Для спасения пациентки потребовалась помощь врачей разных отделений, завершающим этапом стало лечение в отделении травматологии.

– После того, как пациентке провели лечение на лёгких и органах брюшной полости, потребовалась операция на бедренной кости, – сообщил заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин. – Мы провели остеосинтез. Во время такой операции осколки кости фиксируют при помощи имплантатов, внедрённых внутрь костномозгового канала. У пациентки осталось только несколько небольших следов после операции. Сейчас она идёт на поправку.

 

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