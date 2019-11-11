Операция была сделана 50-летнему рязанцу. Он поступил в кардиодиспансер с сильным кровотечением из другой больницы. Раньше больному с таким заболеванием удалили бы орган, сообщат пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Проведённое в медучреждении обследование всех артерий позволило выяснить причину кровотечения. Оказалось, у пациента лопнула артерия внутри самой почки. Она стала причиной образования аневризмы – полости, из которой кровь попадала в мочу.

Во время операции больному с помощью катетера ввели несколько спиралей, которые заполнили полость и остановили кровотечение.

Как отметил заведующий отделением рентгенваскулярной хирургии Сергей Бирюков, успешное проведение высокотехнологичной операции позволило сохранить жизненно важный орган.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, он уже вышел на работу.

Полученные опыт планируется представить на очередном Всероссийском форуме сосудистых хирургов.

