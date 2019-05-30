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Общество Рязань 30 мая 2019 10:51 | Просмотров:

Рязанские судебные приставы составили «портрет» должника по алиментам

В преддверии Дня защиты детей Управлением федеральной службы судебных приставов по Рязанской области проведен анализ исполнительных документов по взысканию алиментов и составлен «портрет» типичного должника данной категории.

Самым распространенным должником по алиментам в Рязанской области является мужчина от 30 до 40 лет, имеющий среднюю задолженность более 111 тыс. руб., не имеющий имущества, на которое можно обратить взыскание. Портрет жительницы Рязанской области — должницы по алиментам следующий. Ей от 30 до 40 лет, она не работает, имеет задолженность более 150 тыс. руб. Кроме того, имущества, на которое можно обратить взыскание, у нее нет.

Отметим, что по состоянию на 28.05.2019 на исполнении у судебных приставов в регионе находится 4877 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на общую сумму 570 млн. руб. Должниками являются 4157 мужчин (85,2%) и 720 женщин (14,8%) Мужчины задолжали своим детям 462 млн. руб., женщины — 108 млн. руб. Самую большую задолженность по алиментам имеет житель Рязани: она составляет 2,2 млн. руб. Средняя задолженность по алиментам на одного должника составляет 118 тыс. руб.

Самому молодому рязанскому должнику по алиментам 18 лет, самому пожилому — 75 лет. По возрасту горе-родители распределились следующим образом: от 18 до 30 лет — 564 мужчины, 137 женщин; от 30 до 40 лет — 2220 мужчин, 383 женщины; от 40 до 50 лет — 1177 мужчин, 190 женщин; от 50 до 60 лет — 171 мужчина, 25 женщин; старше 60 лет — 9 мужчин и 1 женщина.

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