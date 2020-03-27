Рязанские судебные приставы рассказали, как будут работать в условиях карантина

Екатерина Приведенцева
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Стало известно, как будут работать рязанские судебные приставы в условиях карантина.

По сообщению пресс-службы Управления ФССП России по Рязанской области, ведомство временно приостановило приём граждан. В каждом структурном подразделении установлены почтовые ящики для приёма обращений.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам структурных подразделений. Контактные данные размещены на официальном интернет-сайте.

Телефон дежурной части УФССП России по Рязанской области 8 (4912) 29-45-00 работает в круглосуточном режиме.

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