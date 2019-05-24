Рязанские студенты пообщались с актёром Андреем Торховым

В четверг, 23 мая, в Рязани прошёл «Диалог на равных». На этот раз героем проекта стал заслуженный артист РФ, актёр, режиссёр и театральный деятель Андрей Торхов. Он рассказал студентам о свой жизни и профессиональной деятельности и продемонстрировал отрывки из фильмов, в которых снимался.

Участники задавали самые разнообразные вопросы – о качествах настоящего актёра, работе и семье, сложных ролях и призвании.

– Актёр – это образ жизни, особенное восприятие жизни. Если человек осознает себя как актер, то у него возникает огромное количество «нельзя» и «надо». И отмахнуться он от них не может. Если ты окончил театральный институт – это еще ничего не значит. Лично я начал понимать что-то в театре годам к 30, то есть через шесть лет поле завершения учебы, – сказал Андрей Торхов.

Отметим, что «Диалог на равных» проводится в Рязанской области с 2017 года. В рамках проекта рязанские студенты уже успели пообщаться с людьми разных профессий и узнать много нового.