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Общество Рязань 6 июня 2019 12:59 | Просмотров:

Рязанские семьи смогут получать консультации по социальным вопросам

В Рязани состоялась презентация проекта по организации дистанционного предоставления соцуслуг в режиме онлайн семьям с детьми. Руководители минтруда области, научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы при РГУ им. С.А. Есенина, специалисты комплексных центров соцобслуживания населения, многодетные родители обсудили вопросы организации дистанционного предоставления семьям психологических, педагогических, юридических услуг в режиме онлайн. Участникам была представлена также смоделированная онлайн-консультация, сообщает сайт регионального правительства.

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Елены Карпенко, одним из ключевых направлений системы социального обслуживания является комплексная поддержка семей c детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им помощи в социальной адаптации и реабилитации. Команда специалистов, состоящая из психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе оказывает услуги семьям во всех районах Рязанской области.

В целях обеспечения доступности соцуслуг для семей с детьми, живущих в сельской местности, минтруда области разработана «дорожная карта» по организации онлайн-консультаций. Планируется создание специальных разделов на сайтах комплексных центров социального обслуживания населения, где посредством Skype, WhatsApp, Viber, Telegram можно будет задать вопрос специалистам и в режиме реального времени получить психологическую и педагогическую помощь.

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