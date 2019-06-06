Рязанские семьи смогут получать консультации по социальным вопросам

По словам первого заместителя министра труда и социальной защиты населения Елены Карпенко, одним из ключевых направлений системы социального обслуживания является комплексная поддержка семей c детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им помощи в социальной адаптации и реабилитации. Команда специалистов, состоящая из психологов, социальных педагогов, специалистов по социальной работе оказывает услуги семьям во всех районах Рязанской области.

В целях обеспечения доступности соцуслуг для семей с детьми, живущих в сельской местности, минтруда области разработана «дорожная карта» по организации онлайн-консультаций. Планируется создание специальных разделов на сайтах комплексных центров социального обслуживания населения, где посредством Skype, WhatsApp, Viber, Telegram можно будет задать вопрос специалистам и в режиме реального времени получить психологическую и педагогическую помощь.