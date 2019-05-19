Рязанские полярники

21 мая в России отмечается день полярника. К освоению новых земель в северных широтах и Антарктиде имеют отношение в том числе и рязанцы.

Профессиональный праздник «День полярника», с 2013 года ежегодно отмечаемый в нашей стране 21 мая, утверждён Указом Президента Российской Федерации в знак признания заслуг отечественных полярников. Инициатива учреждения именно этой даты принадлежит спецпредставителю президента по международному сотрудничеству в Арктике, первому Вице- президенту Русского географического общества, Почётному полярнику России Артуру Николаевичу Чилингарову. Члены Совета Федерации поддержали идею своего коллеги в декабре 2012 года. А 25 апреля 2013 года этот вопрос был вынесен на рассмотрение Президента РФ В.В. Путина и решен положительно.

«Полярная Одиссея»

21 мая – дата символичная. Именно в этот день в 1937 году начала работу первая в мире научно-исследовательская экспедиция «Северный полюс – 1» в Арктике. Полярная станции расположилась тогда на дрейфующей на льдине. Первых советских полярников было четверо. Начальник экспедиции – Иван Дмитриевич Папанин, гидробиолог и океанолог – Петр Петрович Ширшов, астроном и магнитолог – Евгений Константинович Федоров, радист – Эрнст Теодорович Кренкель. Их «полярная Одиссея» продлилась 274 дня и закончилась 19 февраля 1938 года. Дрейф льдины в Северном Ледовитом океане составил более двух тысяч километров от Северного полюса до берегов Гренландии. По окончании похода всех четверых полярников стали называть «папанинцами». Их единодушно приняли в Государственное географическое общество (так тогда именовалось Русское географическое общество).

Татьяна Прончищева и Владимир Русанов

К освоению новых земель в северных широтах причастны и те люди, которые имеют отношение к рязанскому краю. В галерее наших знаменитых земляков-первооткрывателей, представленной Рязанским музеем путешественников, обращает на себя особое внимание Татьяна Федоровна Прончищева (1713-1736 гг.).

Она – первая в истории женщина-полярник. Её отец – рязанский дворянин Федор Степанович Кондырев. Один из тех сподвижников Петра I, которые закладывали новую столицу России и строили первые верфи для кораблей. В Петербурге Татьяна Федоровна познакомилась со своим мужем Василием Прончищевым и уехала с ним в экспедицию, в которой дубель-шлюп «Якутск» под командованием Прончищева прошел летом 1735 года с инструментальной съемкой 1800 километров по реке Лене и вышел в Северный Ледовитый океан. Погибла Татьяна Прончищева в августе 1736 года от цинги. Похоронена на высоком берегу мыса Тумуль на реке Оленек в Якутии.

Слов нет – героическая женщина. Только, на мой взгляд, следует упомянуть, что её становление происходило всё-таки на тульской земле, а не на рязанской. Это будет корректнее. Да и просто честнее.

Также имеет отношение к рязанскому краю и всемирно-известный полярный исследователь Владимир Александрович Русанов. Он в 1912 году руководил пропавшей без вести экспедицией на судне «Геркулес». О дальнейшей его судьбе, трагически закончившей во льдах Арктики, ничего не известно. Но непосредственно перед этой экспедицией Владимир Александрович приезжал к своему родственнику Михаилу Павловичу Русанову. Этот орловский дворянин жил тогда в Рязани, где работал ветеринарным врачом.

Михаил Малахов и Людмила Зыбцева

Самый известный из современных рязанских полярников – это участник лыжного автономного перехода через Северный полюс из России в Канаду Михаил Малахов. Поход был совершен совместно с канадцем Ричардом Вебером. За этот переход Михаилу Георгиевичу было присвоено звание Героя России. Когда-нибудь, возможно, я напишу об этой странице спортивно-научного покорения Арктики подробно. Ведь о туристской судьбе Малахова мне известно не понаслышке. Потому что мы учились с ним в одной школе. И примерно в одно и тоже время увлеклись самодеятельным туризмом. Михаил сотрудничал с клубом туристов «Teleos» Рязанского медицинского института. Совершал путешествия в группе туристов из турклуба «Альтаир» Рязанского радиотехнического института, в котором я тоже состоял.

Также в Рязани уже более двадцати лет живёт полярница с 23-х летним стажем Людмила Григорьевна Зыбцева. Она трудилась в гидрометеорологической обсерватории мыса Шмидта. Размер статьи не позволяет перечислить всех её заслуг перед Родиной. Скажу лишь о самом важном на мой взгляд факте, позволяющем хоть в какой то степени раскрыть масштабность и незаурядность этого человека. В 1991 году Людмила Григорьевна организовала и возглавила экспедицию на арктический труднодоступный высокоширотный остров Геральд, который находится на северо-востоке от острова Врангеля и является одной из самых труднодоступных и загадочных точек во всей Арктики. Даже теперь попасть в это место, которое наряду с островом Врангеля называют ещё родильным домом белых медведей, весьма проблематично. Непременные атрибуты острова Геральд – сумасшедшие ветры и убийственные туманы. Но именно сюда в сентябре каждого года сходятся медведицы со всей Восточной Арктики. В оставшихся ещё с зимы снежниках они устраивают берлоги и надолго в них залегают. В конце декабря или начале января появляются медвежата. И только в марте мамаши вскрывают берлоги и выводят малышей на первую прогулку.

Идея нового проекта

Наверняка на Рязанщине есть и другие люди, которые когда-то работали или до сих пор продолжают трудиться на Севере. Или же те, кто осваивал просторы Антарктиды. Вдохновлённый идеей объединить всех полярников, проживающих в наших краях, Малахов предложил Зыбцевой сформировать фонд истории научно-спортивного освоения и изучения как Севера, так и Антарктики. Она согласилась. Это можно сделать, по её мнению, на базе Рязанского музея путешественников. Предварительные переговоры с администрацией которого уже проведены.

«Многим рязанцам наверняка будет интересно узнать о достижениях нашей страны в Арктике, – поделилась со мной своими мыслями Людмила Григорьевна, – а также убедиться в том, что первенство открытия, присоединения, изучения и освоения многих арктических земель принадлежит России».

Пользуясь случаем, и я в свою очередь прошу откликнуться тех рязанцев, которые причастны к освоению Арктики и Антарктики.

Автор Евгений Данилин

Фото из архива Зыбцевой Людмилы Григорьевны – гидрометеоролога, полярника с арктического мыса Шмидта на Чукотке, жительницы города Рязани, руководителя проекта «Рязанцы и север» Рязанского отделения Русского географического общества.

Фото Татьяны Прончищевой из Рязанского музея путешественников