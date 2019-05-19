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Акценты Общество Рязань 19 мая 2019 14:26 | Просмотров:

Рязанские полярники

21 мая в России отмечается день полярника. К освоению  новых земель в северных широтах и Антарктиде имеют отношение в том числе и рязанцы.

Профессиональный праздник  «День полярника», с 2013 года ежегодно отмечаемый в нашей стране 21 мая, утверждён Указом Президента Российской Федерации в знак признания заслуг отечественных полярников. Инициатива учреждения именно этой даты принадлежит спецпредставителю президента по международному сотрудничеству в Арктике, первому Вице- президенту Русского географического общества, Почётному полярнику России  Артуру Николаевичу  Чилингарову. Члены Совета Федерации поддержали идею своего коллеги в декабре 2012 года. А 25 апреля 2013 года этот вопрос был вынесен на рассмотрение Президента РФ В.В. Путина и решен положительно.

«Полярная Одиссея»  

21 мая – дата символичная. Именно в этот день в 1937 году начала работу первая в мире научно-исследовательская экспедиция «Северный полюс – 1» в Арктике.  Полярная станции расположилась тогда на дрейфующей на льдине.  Первых советских полярников было четверо.  Начальник экспедиции – Иван Дмитриевич Папанин, гидробиолог и океанолог – Петр Петрович Ширшов, астроном и магнитолог  – Евгений Константинович Федоров, радист – Эрнст Теодорович Кренкель. Их «полярная Одиссея» продлилась 274 дня и закончилась 19 февраля 1938 года.  Дрейф льдины в Северном Ледовитом океане составил более двух тысяч километров от Северного полюса до  берегов Гренландии. По окончании похода  всех четверых  полярников  стали называть «папанинцами».  Их единодушно приняли в Государственное географическое общество (так тогда именовалось Русское географическое  общество).

Татьяна Прончищева и Владимир Русанов

К освоению  новых земель в северных широтах причастны и те люди, которые имеют отношение к рязанскому краю. В галерее наших знаменитых  земляков-первооткрывателей, представленной Рязанским музеем путешественников, обращает на себя особое внимание  Татьяна Федоровна Прончищева (1713-1736 гг.). 

Она – первая в истории женщина-полярник. Её отец – рязанский дворянин Федор Степанович Кондырев. Один из  тех сподвижников Петра I, которые закладывали новую столицу России и строили первые верфи для кораблей. В Петербурге Татьяна Федоровна познакомилась со своим мужем Василием Прончищевым и уехала с ним в экспедицию, в которой дубель-шлюп «Якутск» под командованием Прончищева прошел летом 1735 года с инструментальной съемкой 1800 километров  по реке Лене и вышел в Северный Ледовитый океан. Погибла Татьяна Прончищева в августе 1736 года от цинги.  Похоронена на высоком берегу мыса Тумуль на реке Оленек в Якутии.

Слов нет – героическая женщина. Только, на мой взгляд, следует упомянуть, что её становление происходило всё-таки на тульской земле, а не на рязанской. Это будет корректнее. Да и просто честнее.   

Также имеет отношение к рязанскому краю и всемирно-известный полярный исследователь Владимир Александрович  Русанов. Он в 1912 году руководил пропавшей без вести экспедицией на судне «Геркулес». О дальнейшей его судьбе, трагически закончившей во льдах Арктики, ничего не известно. Но непосредственно перед этой экспедицией Владимир Александрович  приезжал к своему родственнику Михаилу Павловичу Русанову. Этот орловский дворянин  жил тогда в Рязани, где работал ветеринарным врачом. 

Михаил Малахов и Людмила Зыбцева

Самый известный из современных рязанских полярников  – это участник лыжного автономного перехода через Северный полюс из России в Канаду Михаил Малахов.  Поход был совершен совместно с канадцем  Ричардом Вебером. За этот переход  Михаилу Георгиевичу было присвоено звание Героя России. Когда-нибудь, возможно, я напишу об этой странице спортивно-научного покорения Арктики подробно. Ведь о туристской судьбе Малахова мне известно не понаслышке. Потому что мы учились с ним в одной школе. И примерно в одно и тоже время  увлеклись самодеятельным туризмом.  Михаил сотрудничал с  клубом  туристов «Teleos» Рязанского медицинского института. Совершал путешествия в группе туристов из турклуба «Альтаир» Рязанского радиотехнического института, в котором я тоже состоял.

 

Также в Рязани уже более двадцати лет живёт полярница с 23-х летним стажем Людмила Григорьевна Зыбцева. Она трудилась в гидрометеорологической  обсерватории мыса Шмидта. Размер статьи не позволяет перечислить всех её заслуг перед Родиной.  Скажу лишь о самом важном на мой взгляд факте, позволяющем хоть в какой то степени раскрыть масштабность и незаурядность этого человека.  В 1991 году Людмила Григорьевна организовала и возглавила  экспедицию на арктический труднодоступный высокоширотный остров Геральд, который находится на северо-востоке от острова Врангеля и является одной из самых  труднодоступных  и загадочных точек во всей Арктики. Даже теперь попасть в это место, которое  наряду с островом Врангеля называют ещё родильным домом белых медведей, весьма проблематично. Непременные атрибуты острова Геральд – сумасшедшие ветры и убийственные туманы. Но именно сюда в сентябре каждого года сходятся  медведицы со всей Восточной Арктики. В оставшихся ещё с зимы снежниках они устраивают берлоги и надолго в них залегают. В конце декабря или начале января появляются медвежата. И только в марте мамаши вскрывают берлоги и выводят малышей на первую прогулку.

Идея нового проекта

Наверняка на Рязанщине есть и другие люди, которые когда-то работали или до сих пор  продолжают трудиться на Севере.  Или же те, кто осваивал просторы Антарктиды. Вдохновлённый идеей объединить всех полярников, проживающих в наших краях, Малахов предложил Зыбцевой  сформировать фонд  истории научно-спортивного освоения и изучения как Севера, так и Антарктики. Она согласилась. Это можно сделать, по её мнению, на базе Рязанского музея путешественников. Предварительные переговоры с администрацией которого уже проведены. 

«Многим рязанцам наверняка будет интересно узнать о достижениях нашей страны в Арктике,  – поделилась  со мной своими мыслями Людмила Григорьевна, –  а также убедиться в том, что первенство открытия, присоединения,  изучения и освоения  многих арктических  земель принадлежит России».

Пользуясь случаем,  и я в свою очередь прошу откликнуться тех рязанцев, которые причастны к  освоению Арктики и Антарктики.

Автор Евгений Данилин

Фото из архива Зыбцевой Людмилы Григорьевны – гидрометеоролога, полярника с арктического мыса Шмидта на Чукотке, жительницы города Рязани, руководителя проекта «Рязанцы и север» Рязанского отделения Русского географического общества.

Фото Татьяны Прончищевой из Рязанского музея путешественников

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