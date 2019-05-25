Рязанские полицейские вернулись с Северного Кавказа







В субботу, 25 мая, в Рязани встречали сводный отряд полиции, вернувшийся из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Полицейских встречали губернатор Рязанской области Николай Любимов, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента России в ЦФО Сергей Яковлев, первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырёв, руководители рязанской полиции, коллеги и родственники.

В командировке отряд находился месяцев. В него вошли сотрудники полиции из разных районов области.

Отличившиеся сотрудники получили награды и поощрения.