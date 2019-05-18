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Общество Рязань 18 мая 2019 12:36 | Просмотров:

Рязанские полицейские приняли участие в акции «Лес Победы»

В субботу, 18 мая, рязанцы приняли участие в акции «Лес Победы». Рязанские полицейские присоединились к посадке деревьев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Акция открылась торжественных концертом. Рязанские полицейские вместе с представителями других правоохранительных органов, Правительства Рязанской области, администрации города Рязани, школьниками и студентами совершили посадку саженцев сосны на участке солотчинского леса.

Добровольцы посадили на территории Солотчинского лесничества рядом с деревней Полково более 20 000 сеянцев и саженцев сосны на площади в 5 гектаров.

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