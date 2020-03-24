Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом

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Почта России Рязанской области – единственная организация, оказывающая населению услуги по доставке пенсий на дом. 96 % жителям региона, получающих пенсию и социальные пособия через Почту России, денежные средства доставляются на дом почтальонами, остальным 4 % — выдаются в отделениях почтовой связи Рязани и Рязанской области.

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты максимально удобно — в установленные сроки и непосредственно на дому. Это избавляет получателя от необходимости идти в банк или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте сложно. Особенно важен почтовый сервис для граждан из маломобильных групп населения. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

В целях профилактики инфекционных заболеваний среди населения Почта России предлагает всем, кто получает пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи перейти на формат обслуживания на дому. Кроме социальных выплат, работники почты доставляют мелкие пакеты, а также носят с собой мобильные почтово-кассовые терминалы, благодаря которым можно оплатить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховку, — комментирует директор макрорегиона Центр АО Почта России Николай Гусар.

Оформить услугу очень просто – необходимо позвонить в отделение почтовой связи по месту жительства или обратиться к почтальону. Услуга оказывается совершенно бесплатно.

На сегодняшний день в отделениях почтовой связи области функционирует 221 МПКТ. Сервис оплаты платежей с помощью мобильных терминалов очень прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.