Рязанские девятиклассники сдали ГИА по русскому языку

Продолжается основной период государственной итоговой аттестации (ГИА) у выпускников 9-х классов. 28 мая прошёл экзамен по обязательному предмету – русскому языку. В Рязанской области 8838 человек зарегистрировались на него в формате основного государственного экзамена (ОГЭ), 1036 – в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Напомним, ГВЭ сдают ребята с ОВЗ, для них созданы все необходимые условия.

«Второй экзамен основного периода завершился в штатном режиме. Для его проведения было сформировано 138 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 33 на дому. За ходом экзамена следили 228 общественных наблюдателей и 33 региональных инспектора», – рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Васина.

Задания по русскому языку включают в себя изложение, сочинение на основе прочитанного текста и 13 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут, сообщает пресс-служба министерства образования и молодёжной политики Рязанской области.

Следующий экзамен по расписанию – обществознание, который состоится 30 мая.

Напомним, основной период ГИА-9 проходит с 24 мая по 2 июля.