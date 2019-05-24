Рязанская область готова к проведению детской оздоровительной кампании

В Рязанской области в рамках депутатского контроля проведен общий мониторинг готовности организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему сезону. Депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина отметила, что реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Рязанской области составлен и размещен на официальном сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области.

– Все организации имеют паспорта безопасности. Охрана детей в лагерях осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий. В большинстве лагерей установлены системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации, – рассказала Елена Митина. – Разработан проект договора об организации отдыха и оздоровления ребенка в Рязанской области. Наличие договоров с родителями будет проконтролировано в ходе межведомственной проверки организаций отдыха детей и их оздоровления.

Утвержден список рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления.

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании министерством образования и молодежной политики Рязанской области были проведены: рабочие совещания с директорами загородных стационарных детских оздоровительных организаций и лагерей санаторного типа, со специалистами муниципальных органов управления образования, ответственными за организацию отдыха детей; заседание областной комиссии по отдыху и оздоровлению детей в Рязанской области; заседание межведомственной комиссии Рязанской области по профилактике правонарушений и предупреждению ЧС в местах отдыха детей по вопросам «Организация и проведение оздоровительной кампании детей Рязанской области в 2019 году» и «Подготовка к летней оздоровительной кампании детей 2019 года»; круглый стол с участием заместителей руководителей по воспитательной работе загородных стационарных организаций отдыха детей и оздоровления детей на тему «Детский лагерь: новые ориентиры».