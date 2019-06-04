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Общество Рязань 4 июня 2019 17:49 | Просмотров:

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к гражданам с терминальных комплексов города




В целях профилактики правонарушений в области дорожного движения, сокращения числа ДТП, в том числе с участием детей, Госавтоинспекция обратилась к рязанцам и гостям города с терминальных комплексов: будьте внимательны за рулем, соблюдайте скоростной режим, боковой интервал, а также не забывайте пристегиваться ремнями безопасности. Социальные ролики невольно заставляют водителей задуматься о том, соблюдают ли они правила безопасного поведения на дороге, насколько безопасным является способ их вождения.

На терминалах, так называемых «экранах», системы «Безопасный Город» транслируются не только ролики, рассказывающие о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, но также и подробные инструкции видео- и фото-инструкции о получении государственных услуг в электронном виде через единый портал «Гослуслуги.ру», в которых поэтапно расписаны шаги регистрации на портале и выбора необходимой услуги.

Рязанцам напомнили, что преимущество получения государственных услуг в электронном виде заключается в экономии времени: больше не нужно стоять в очередях за талонами, ведь подать заявление в ГИБДД теперь можно прямо из дома. Более того, обращение в Госавтоинспекцию через «Госуслуги.ру» экономит еще и Ваши деньги: оплачивайте штрафы при помощи единого портала госуслуг и получайте скидки до 30%.

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