Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери

Жительница Рязани поблагодарила врачей хирургического отделения детской ОКБ за спасение её дочери. На четвёртый день после рождения малышке диагностировали кишечную непроходимость и сразу же провели экстренную операцию.

Как рассказала главврач детской ОКБ Инна Лебедева, от хирургической бригады потребовалось большое мастерство, так как операция новорождённой – работа очень деликатная: тонкие ткани, несовершенство сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

– В этом случае наши специалисты сработали профессионально и слаженно: анестезиологи обеспечили оптимальную помощь, а хирурги провели вмешательство менее чем за час, – отметила Лебедева.

Сегодня девочке уже больше месяца и она впервые вышла на прогулку, сообщает сайт министерства здравоохранения Рязанской области. Её мама благодарит врачей за спасение малышки и за внимательное отношение к ней самой.

– Мне рассказали ход операции, объяснили, как наблюдают за ребенком в реанимации, и какое лечение потребуется дальше. Даже в майские праздники я звонила в больницу по утрам и мне рассказывали о состоянии моей дочки, а однажды сообщили, что сегодня ее переведут из реанимации в отделение, и теперь мы можем находиться вместе, – рассказала мама спасенной малышки.

Теперь мама с дочкой готовятся к выписке.