Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 18 мая 2019 19:04 | Просмотров:

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы

Житель Рязани заснял на видео процесс объезда Орехового озера самосвалом. КамАЗ, по словам рязанского автолюбителя, избрал такой путь, чтобы не проезжать через пост ГИБДД.

Пост с фотографиями и видеороликом от рязанского автомобилиста был размещен в социальной сети ВКонтакте, в паблике «Типичная Рязань». На кадрах виден самосвал марки КамАЗ рыжего цвета, который проезжает сперва по территории лесопарка, а затем поворачивает налево, чтобы объехать «Орешек».

Снявший грузовик на фото и видео рязанец отметил, что многотонные машины уже успели разбить асфальтовое покрытие за Ореховым озером. Свое утверждение мужчина подкрепил изображениями обезображенной дороги за водоемом.

Фото: соцсети

Тэги:, , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
937
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
845
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
795
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх