Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы

Житель Рязани заснял на видео процесс объезда Орехового озера самосвалом. КамАЗ, по словам рязанского автолюбителя, избрал такой путь, чтобы не проезжать через пост ГИБДД.

Пост с фотографиями и видеороликом от рязанского автомобилиста был размещен в социальной сети ВКонтакте, в паблике «Типичная Рязань». На кадрах виден самосвал марки КамАЗ рыжего цвета, который проезжает сперва по территории лесопарка, а затем поворачивает налево, чтобы объехать «Орешек».

Снявший грузовик на фото и видео рязанец отметил, что многотонные машины уже успели разбить асфальтовое покрытие за Ореховым озером. Свое утверждение мужчина подкрепил изображениями обезображенной дороги за водоемом.

Фото: соцсети