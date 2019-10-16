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Рязанцы снова смогут выбрать территории для благоустройства

Рязанцы снова смогут выбрать парки и скверы, которые нужно благоустроить в первую очередь. Сбор предложений начнётся уже в октябре 2019 года. Лидеры выбора рязанцев будут вынесены на общественное обсуждение, а затем на рейтинговое голосование.

Глава администрации Елена Сорокина отметила, что необходимо создать все условия для активного вовлечения горожан в процесс.

– Именно их мнение станет основой для дальнейшего благоустройства общественных пространств, – подчеркнула она.

Планируется, что первый этап сбора предложений пройдет на площадках крупных торговых центров и образовательных учреждений Рязани.

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