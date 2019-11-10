Рязанцы пожаловались на аварийное состояние электрического столба в Дягилеве

Пользователь соцсети ВКонтакте опубликовала в одном из городских пабликов фотографии электрического столба, который находится в аварийном состоянии.
Объект располагается на улице Животноводческая посёлка Дягилево. Через него протянуты электрические и телефонные сети. Местные жители опасаются, что столб может упасть под воздействием сильного ветра, от чего пострадают люди.
– Столб сгнил и сильно покосился, того и гляди рухнет или на дорогу, или на соседский участок, – пишет автор поста.
Управление энергетики и ЖКХ взяло на контроль ситуацию с опасным объектом.
— К работам по ремонту столба специалисты ответственных служб приступят утром. В темное время суток такие работы выполнять категорически небезопасно, – рассказали в пресс-службе Администрации Рязани.