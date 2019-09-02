Рязанцы отметили День знаний на Почтовой

В понедельник, 2 сентября, Рязанский государственный университет провёл традиционный праздник «День знаний на Почтовой». По всей пешеходной улице протянулись различные станции. Большое количество конкурсов, ребусов, загадок, соревнований ожидало студентов и жителей города.

Факультеты и институты рассказывали о своей специфике в игровой форме. Студенческий клуб университета устроил «жаркую» дискотеку под открытым небом. Педагогический отряд «Синяя птица» провел фирменный танцевальный флешмоб. Актёры театра «Переход» читали басни Михалкова и посвящали зрителей в историю театрального искусства.

Также на празднике было рассказано о деятельности «Института Конфуция», бассейна «Классика», немецкого клуба РГУ, студенческого совета, туристического клуба ВИБР, волонтерского отряда «Эхо добра». На специальной площадке работал свободный микрофон, где каждый желающий мог исполнить своё любимое поэтическое произведение. Кроме того, рязанцы активно принимали участие в интеллектуальной игре.

На главной сцене у Почтамта шёл праздничный концерт. Много интересных номеров приготовили студенты. Были песни, танцы и даже театральные сценки. Разыгрывалось много разных призов от спонсоров мероприятия.