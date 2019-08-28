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Рязанцев оштрафовали на 249 700 рублей за незаконное проведение земляных работ

В Рязани с начала года за проведение земляных работ без письменного разрешения оштрафовали 68 человек. Общая сумма штрафов составила 249 700 рублей, сообщает сайт администрации города.

В соответствии с Правилами благоустройства города Рязани на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, запрещено производить дорожные, строительные, аварийные и прочие земляные работы без письменного разрешения (ордера).

Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается администрацией города Рязани на основании заявления хозяйствующего субъекта или физического лица.

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