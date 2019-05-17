Рязань завершит весну на велопарадом

В воскресенье, 26 мая, тысячи рязанцев уже в шестой раз соберутся на самый большой велопарад и проедут по центральным улицам города.

В 12.00 горожане стартуют с площади Соборной, проедут через Первомайский проспект и Московское шоссе и финишируют около ТРЦ «М5 Молл». Регистрация идёт ежедневно с 10.00 до 22.00 в ТРЦ «М5 Молл».

Все участники смогут выиграть современный велосипед круизер Nirve CLASSIC 7-SPEED и сертификат на 10 000 рублей от магазина Zara.

Розыгрыш сертификата проводится до 25 мая на официальной странице «Велопарада-2019» ВКонтакте.

На финише участников по традиции ждут конкурсы, выступления музыкальных команд и бесплатная питьевая вода, которую организаторы предусмотрительно готовят для всех велосипедистов, а также новый флешмоб – один из тех, о котором потом долго говорят и часто вспоминают.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на сайте и в мобильном приложении.