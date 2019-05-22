Рязань присоединится к международному дню пропавших детей

В субботу, 25 мая, во всём мире проводится День пропавших детей. Рязанское отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» традиционно проведёт масштабную акцию, посвященную этой дате. С 18:00 в Лесопарке родителям будут рассказывать, как обезопасить ребенка и что делать, если он все же потерялся. Рязанцы узнают об истории отряда и принципах его работы. Для юных гостей проведут познавательные игры и конкурсы, им вручат памятки с «безвредными советами».

На сцене выступят воспитанники танцевального коллектива «Поколение Dance» и известные рязанские певцы Вадим Шейкус и Антон Свиркин. Студия событий «ИРИКО» покажет песочное шоу, а рязанская поэтесса Дарья Тарахталюк прочитает стихи.