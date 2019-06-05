Рязань присоединилась к проекту «Парта героя»

В среду, 5 июня, в школе №8 города Рязани прошла торжественная линейка, посвящённая открытию «парты героя» имени гвардии капитана Романа Соколова – Героя Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина, помощник депутата Госдумы Андрея Красова Марина Зонова, заместитель начальника управления образования и молодёжной политики горадминистрации Наталья Смирнова, заместитель префекта Советского округа Александр Морозов, родители Романа Соколова, директор школы Ольга Игнатова, учащиеся школы и их педагоги.

Школа №8 стала первой школой в Рязани, поддержавшей всероссийский проект. До этого «парты героев» были открыты в Михайловском, Захаровском, Рыбновском, Скопинском и других районах.

– Проект был инициирован красноярскими школьниками, их педагогами и родителями. Именно там была открыта самая первая «парта героя». Постепенно проект стал набирать популярность и превратился во всероссийскую акцию. Этот проект объединяет поколения, даёт возможность подрастающему поколению больше узнать об истории малой родины, своей школы, – отметила Елена Митина.

В 1979 году Роман Соколов начал обучение в средней школе №8. Он был лидером, членом комитета комсомола школы.

В 1993 году Роман окончил Рязанское Воздушно-десантное командное училище и для дальнейшего прохождения службы был направлен в 76-ю гвардейскую ВДД.

С 3 марта по 1 июля 1995 года прошла первая – командировка лейтенанта Соколова в Чеченскую Республику. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания в условиях риска для жизни в Чеченской Республике Роман был награжден Орденом Мужества.

С июня по декабрь 1998 года Соколов выполнял миротворческую миссию в Республике Босния – Герцеговина. Был награжден медалью «За мир во имя мира».

С 29 февраля на 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье в бою на высоте 776,0 после гибели командира роты Роман Соколов стал исполняющим обязанности командира роты. Этот бой вошел в историю. 6 рота совершила беспримерный подвиг. 90 гвардейцев сдержали натиск банды террористов из 2500 человек.

12 марта 2000 года гвардии капитан Роман Соколов был удостоен звания Героя РФ (посмертно). С 2002 года школьный музей носит имя героя.

«Парта героя» установлена в классе математики, где учился Роман Соколов. На парте размещена информация о герое и QR-код со ссылкой на сайт школы с биографией героя.

Право сидеть за именной партой получат отличники и общественные активисты. Свидетельства об этом школьникам вручат 1 сентября во время торжественной линейки.

Ольга Игнатова отметила, что в ближайших планах – открытие еще нескольких «парт героев», которые будут установлены в кабинетах начальных классов.

В рамках мероприятия была проведена викторина «Моя школа – моя Рязань – моя Россия», победители которой были удостоены чести открыть «парту героя» вместе с родителями Романа Соколова и почетными гостями.