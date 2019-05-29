Рязань принимает зональный тур XV летней Спартакиады «Роснефти»

С 27 по 31 мая Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает зональный тур ХV летней Спартакиады ПАО «НК «Роснефть». С каждым годом спартакиада Роснефти становится всё более популярной, привлекая в свои ряды все большее количество участников. В Рязани зональный турнир проводится в шестой раз. В этом году в нём участвуют 6 команд – это около 300 спортсменов дочерних предприятий Роснефти из Украины, Саратова, Брянска, Усинска, Москвы, Орла и Рязани. Соревнования проводятся по 11 видам спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, легкой атлетике, силовом двоеборье (гиря/ядро), двоеборье (бильярд/боулинг), настольном теннисе, шахматах, перетягивании каната.

Участников состязаний поприветствовал генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин. Он пожелал участникам соревнований, судейскому составу, тренерам и болельщикам получить удовольствие от спортивных баталий, укрепить физическое здоровье и после возвращения в свои регионы добиться больших трудовых успехов на благо своих предприятий и Компании в целом.

– Несмотря на то, что мы работаем по сменам, мы находим свободное время, чтобы уделить внимание спорту и тренировкам, – сказал Станислав Фролченко, оператор технологических установок АО «РНПК», участник легкоатлетической эстафеты. – Хочется победить, чтобы коллеги порадовались за нас, тем более за меня на стадион пришли поболеть жена и ребенок. Буду стараться.

Заместитель председателя профсоюзной организации АО «РНПК» Александр Макаров рассказал, что тренеры по всем видам спорта работают с командами в течение всего года. На самом предприятии, к примеру, прошла локальная спартакиада по тем же видам спорта, что и сейчас на корпоративной. Победители теперь принимают участие в зональном туре. А обладатели 1 и 2 мест в зональном туре в сентябре поедут в Сочи и поборются за победу в финальном туре XV летней Спартакиаде НК «Роснефть».

Компания «Роснефть» уделяет охране здоровья работников и поддержанию здорового образа жизни большое внимание. Работники ежегодно проходят медицинские осмотры, участвуют в мероприятиях по профилактике заболеваний, пользуются льготами по санаторно-курортному, реабилитационно-восстановительному лечению и оздоровлению. На производственных объектах организована экстренная медицинская помощь и эвакуация. Большая часть работников Компании охвачена программами добровольного медицинского страхования (ДМС). Около 20% работников занимаются спортом в специально арендованных спортивных залах.