Рязань и Генуя стали городами-побратимами

Соглашение об установлении побратимских отношений между Муниципалитетом города Генуи и муниципальным образованием городской округ – город Рязань было подписано 3 августа 2019 года. Текст документа подготовлен на русском и итальянском языках. Свои подписи под Соглашением поставили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская и заместитель мэра города Генуи Арианна Вискольиози.

Соглашению предшествовала большая подготовительная работа. Развитие взаимоотношений началось три года назад, когда был подписан Протокол намерений о торгово-экономическом, культурном и социальном сотрудничестве. Подписанное Соглашение о партнерстве позволит активизировать проведение совместных мероприятий, наладить обмен делегациями, сотрудничество в сфере образования, экономики, культуры и туризма.

Для рязанцев Генуя – это особо почитаемое место, где похоронен наш земляк, национальный герой Италии Федор Полетаев. Уверена, что с годами дружба между Рязанью и Генуей будет только крепнуть и открывать новые перспективы сотрудничества, — сказала Юлия Рокотянская. Мы пишем нашу общую историю. Мэр Генуи и вся команда управленцев очень заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, — подчеркнула Арианна Вискольиози.

Также делегации городов-побратимов Генуи, Алессандрии, Нового Афона и Ловеча приняли участие в празднике «Рязань приглашает друзей» на улице Почтовой. По русской традиции гостей встречали хлебом и солью. Затем вместе с рязанцами представители иностранных делегаций встали в большой хоровод дружбы.

На столбе дружбы, расположенном на улице Почтовой в Рязани, была торжественно открыта табличка с надписью «Генуя» и указано расстояние до нового города партнера – 2466 км. Город Генуя стал девятым городом-побратимом Рязани.