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Общество Рязань 4 июня 2019 20:45 | Просмотров:

Руководители регионального правительства провели приём граждан в Сасове

Во вторник, 4 июня, руководители регионального правительства провели личный приём граждан в городе Сасово. Мероприятие прошло в МКЦ муниципального центра. Министры рассмотрели порядка 40 обращений местных жителей. Основные вопросы коснулись темы капитального ремонта, ЖКХ, строительства и ремонта.

Отметим, что приёмы граждан проходят в муниципальных центрах Рязанской области вместе с выездными заседаниями правительства. В регионе такая практика осуществляется в третий раз.

– Такую систему взаимодействия с жителями районов мы обязательно будем продолжать. Совершенствовать её, чтобы было больше эффекта, а не просто хорошая картинка, – сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона добавил, что такой формат общения граждан и правительства позволит решить конкретные вопросы, которые волнуют местных жителей.

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