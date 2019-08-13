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Российский Союз строителей наградил сотрудников Группы компаний «Зелёный сад»

Семенков А.И.

Накануне Дня строителя сотрудники Группы компаний «Зелёный сад» были отмечены наградами Российского Союза строителей.

Почётный знак «Строительная слава» – высшую общественную награду работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденную Российским Союзом строителей, получил Александр Семенков, заместитель главного инженера Группы компаний «Зелёный сад».

В списке лучших строителей Рязанской области, занесённых в 2019 году на Доску Почёта строителей, – Сергей Анисимов, плотник-бетонщик Группы компаний «Зелёный сад».

8 августа, во время торжественной церемонии в Рязанском музыкальном театре, посвящённой Дню строителя, Председатель Совета Союза строителей Рязанской области Лёма Шаипов вручил Андрею Оришкевичу, директору по общим вопросам Группы компаний «Зелёный сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.

Грамоты, подписанные Президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:

• Виктор Чижов – водитель ООО «Зелёный сад-Автослуга»;
• Алексей Марьяшин – бетонщик ООО «Строительные технологии»;
• Алексей Щекин – арматурщик ООО «Строительные технологии».

Почётными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» награждены:

• Алексей Вербицкий — водитель ООО «Зелёный сад-Автослуга»;
• Алексей Матюнькин – газоэлектросварщик ООО «Строительные технологии»;
• Николай Старков – слесарь-сантехник ООО «Строительные технологии».

Фото ГК «Зелёный сад»

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