Российский Союз строителей наградил сотрудников Группы компаний «Зелёный сад»

Накануне Дня строителя сотрудники Группы компаний «Зелёный сад» были отмечены наградами Российского Союза строителей.
Почётный знак «Строительная слава» – высшую общественную награду работников строительного комплекса Российской Федерации, учрежденную Российским Союзом строителей, получил Александр Семенков, заместитель главного инженера Группы компаний «Зелёный сад».
В списке лучших строителей Рязанской области, занесённых в 2019 году на Доску Почёта строителей, – Сергей Анисимов, плотник-бетонщик Группы компаний «Зелёный сад».
8 августа, во время торжественной церемонии в Рязанском музыкальном театре, посвящённой Дню строителя, Председатель Совета Союза строителей Рязанской области Лёма Шаипов вручил Андрею Оришкевичу, директору по общим вопросам Группы компаний «Зелёный сад», орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей.
Грамоты, подписанные Президентом Российского Союза строителей Владимиром Яковлевым, за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие строительной отрасли Рязанской области получили:
• Виктор Чижов – водитель ООО «Зелёный сад-Автослуга»;
• Алексей Марьяшин – бетонщик ООО «Строительные технологии»;
• Алексей Щекин – арматурщик ООО «Строительные технологии».
Почётными грамотами Союза строителей Рязанской области за высокие показатели в труде и в связи с профессиональным праздником «День строителя» награждены:
• Алексей Вербицкий — водитель ООО «Зелёный сад-Автослуга»;
• Алексей Матюнькин – газоэлектросварщик ООО «Строительные технологии»;
• Николай Старков – слесарь-сантехник ООО «Строительные технологии».
Фото ГК «Зелёный сад»