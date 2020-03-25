РГУ провёл день открытых дверей в режиме онлайн-трансляции

-

Череда дней открытых дверей РГУ имени С.А. Есенина продолжилась на факультете истории и международных отношений. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и мире мероприятие впервые прошло в режиме онлайн-трансляции. Несмотря на новый формат, направления подготовки факультета и особенности поступления вызвали интерес у будущих абитуриентов и их родителей, о чем свидетельствуют около 4 тысяч просмотров и многочисленные вопросы участников трансляции.





Модератором площадки стала декан факультета Оксана Игоревна Амурская, которая представила остальных спикеров: проректора по учебно-воспитательной и социальной работе Оксану Николаевну Исаеву, заведующих кафедрами Александра Федоровича Агарева, Юрия Ивановича Лосева, Ольгу Владимировну Плеханову и Юрия Николаевича Мостяева, а также заместителей декана Ольгу Ивановну Пузыреву и Екатерину Зауриевну Гугуцидзе. В рамках своих выступлений они подробно рассказали об учебной и воспитательной составляющих жизни факультета и возможных местах трудоустройства выпускников.

Возможности бюджетного и платного поступления, нюансы подачи документов на целевую и особую квоты, а также основные даты календаря абитуриентов осветил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Дмитрий Сергеевич Перехватов.

Будущие абитуриенты задали ряд вопросов, связанных с прохождением вступительных испытаний как при поступлении на бакалавриат, так и в магистратуру. Многие слушатели акцентировали внимание на возможностях прохождения практики по выбранным направлениям подготовки. Актуальным остается уточнение стоимости обучения на 2020/21 учебный год, которая уже официально установлена, и подробная информация об этом размещена на сайте университета и в официальных аккаунтах социальных сетей. Без внимания не осталась тема, связанная с количеством бюджетных мест на факультете, со стипендиальным фондом вуза, наличием общежития.

В рамках выступлений были даны исчерпывающие ответы на все вопросы, заданные в ленте сообщений.

Дистанционные мероприятия на площадке группы Вконтакте «Абитуриент РГУ» будут продолжены. В субботу, 28 марта, пройдёт трансляция Дня открытых дверей факультета экономики. Будем рады вашему участию.