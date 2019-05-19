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Общество Рязань 19 мая 2019 09:07 | Просмотров:

Ректор Рязанской духовной семинарии принял участие в международной конференции «Экзегетика и герменевтика Священного Писания»

16 мая открылась двухдневная международная конференция «Экзегетика и герменевтика Священного Писания». Мероприятие, проводимое на кафедре Библеистики Московской духовной академии, проходило два дня, сообщает официальный сайт Рязанской Епархии.

Занимающиеся изучением Священного Писания специалисты собрались в академии, чтобы рассказать о своих достижениях, новых исследованиях. В мероприятии принял участие ректор Рязанской духовной семинарии протоиерей Димитрий Гольцев. Глава рязанской семинарии сделал доклад о значении находки Селевкидской Акры в городе Давида.

Отметим, что во время мероприятия себя проявили не только преподаватели и эксперты, но и студенты. Молодому поколению дали слово во второй день конференции. Кроме того, в рамках события была проведена экскурсия для участников по Троице-Сергиевой Лавре и Академии.

Фото: официальный сайт Рязанской Епархии

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