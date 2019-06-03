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Общество Рязань 3 июня 2019 11:55 | Просмотров:

Ребята из Скопинского района приняли участие в фестивале «Зеркало природы»

31 мая в парке реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья Детского эколого-биологического центра  «Доступная природа» состоялся областной фестиваль «Зеркало природы». Участие в фестивале приняли победители муниципальных этапов конкурса «Зеркало природы», более 300 школьников города Рязани и воспитанники специализированных образовательных учреждений из 50 образовательных организаций 27 муниципальных образований Рязанской области.

Ребята посетили выставку творческих работ «Зеркало природы» по номинациям: «Скульптура», «Резьба по дереву», «Соломка, береста, лоза», «Природа и творчество» и другие. Экспозиция Скопинского района привлекала зрителей своей оригинальностью. Для всех гостей были  организованы 16 мастер-классов по различным техникам хенд-мейда, один из которых на тему «Модульное оригами» провела учитель технологии и по совместительству  педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы Ольга Сударикова. На церемонии награждения дипломы за победу в областном конкурсе краеведческих статей получили ученики Чулковской школы Вячеслав Усанов и Егор Жирков. Ученица Корневской школы Григорьева Анастасия заняла 3 место в номинации «Элементы садового дизайна».

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