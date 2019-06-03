Ребята, давайте жить дружно, или Медиация как способ урегулирования школьных конфликтов

Как ни странно прозвучит, но школьные конфликты – это норма. С ними, как с неотъемлемой частью учебного процесса, в той или иной степени сталкивается каждый учитель, каждый школьник и каждый родитель. И пути их разрешения всем известны: поговорить со второй стороной, пожаловаться директору или в министерство образования, подать в суд. Но есть ещё один способ мирного урегулирования конфликтов, про который знают пока не все, – это медиация. Подробнее об этом методе рассказала педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи Рязанской области, медиатор Ольга Захарьящева.

– Что же такое медиация?

– Медиация – это способ урегулирования конфликта или спорной ситуации взаимовыгодным или взаимоприемлемым способом при участии третьей стороны, то есть медиатора. Это достаточно древнее искусство. Посредники выступали на судах ещё в Древней Греции и Древнем Риме.

В России медиация появилась в середине 90-х. О применении этого метода в образовании стали говорить в 2012 году. В рязанских школах стали появляться школьные отряды примирения.

– Есть ли разница между медиацией и примирением?

– Существует несколько методов школьной медиации. Есть питерский метод, по которому развиваются школьные службы медиации. А в Москве сертифицированный медиатор Антон Юрьевич Коновалов использовал медиацию для урегулирования конфликтов с участием сложных детей. В случае, если есть обидчик и жертва, он использовал направление восстановительной медиации. Он написал книгу «Восстановительная медиация в образовании», на основе которой многие педагоги развивали свои службы примирения.

У служб медиации и служб примирения одна цель – урегулировать конфликт, чтобы он не стал деструктивным, затяжным. И ещё одна задача – проводить профилактику конфликтов.

Принципиальных отличий между службами, действующими на территории Рязанской области, нет. Обеим службам рекомендовано использовать медиативную процедуру, беседу при конфликте интересов, сторон и ценностей. При правонарушениях, когда есть виновный и жертва, рекомендовано проводить восстановительный процесс медиации.

– Какие вопросы можно решить с помощью школьной службы медиации?

– Практически любые. У учащихся начальной школы, например, повышается чувство уверенности, когда они знают, что есть старшие ребята, есть служба, в которую можно обратиться, если их будет кто-то обижать. Решаются и конфликты между учениками и учителями, между родителями, между учителями и родителями. Я, как медиатор, часто работаю с конфликтами между учебным заведением и семьёй, чтобы были защищены права семьи и не ущемлены интересы организации.

– Расскажите, как происходит процесс медиации.

– Он происходит по-разному. Но один из главных принципов медиации – добровольность. Это добровольное включение в процесс медиации. Обращаются к медиатору, например, по рекомендации министерства образования и молодёжной политики региона. Мы проводим премедиацию, то есть объясняем, что такое медиация, как она происходит, объясняем буквально каждый шаг. Далее мы спрашиваем у обратившихся, хотели бы они, чтобы мы пригласили вторую сторону. В случае согласия звоним второй стороне и так же подробно объясняем весь процесс. Мы приглашаем и вторую сторону включиться в процесс медиации. Люди могут согласиться или отказаться. Если все согласны, встречаемся, обсуждаем вопросы, которые волнуют стороны конфликта, и вырабатываем решения. Эти решения в процессе обсуждения мы проверяем на жизнеспособность и исполнимость, выясняем, не затрагивают ли они третью сторону.

– В процентном или количественном соотношении, можно сказать, сколько случаев обращения к медиатору помогают разрешить конфликт?

– В моей практике все конфликты заканчиваются разрешением. Были конфликты, где вторая сторона отказывалась встречаться. Но я работаю всего год. А в целом, в мировой практике, из 100 % конфликтных случаев к процедуре медиации прибегают 40% конфликтующих. И все, кто обратился к медиатору, решают свой вопрос до суда.

– Если вторая сторона отказалась встречаться с медиатором, как дальше выработаете с обратившимися к вам?

– Мы проводим психолого-педагогическое консультирование с применением медиативных технологий.

– Поговорим о школьных службах медиации. Как они формируются?

– Есть распоряжение о том, что служба медиации должна быть в каждом образовательном учреждении. Служба создаётся приказом руководителя учебной организации. Есть службы медиации и в интернатах, и в специальных учебных заведениях, и даже в детских садах. В каждой школьной службе есть специалист-педагог, могут также включаться педагог-организатор, педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе и сами школьники. Я сейчас разрабатываю единую программу подготовки медиаторов-ровесников. Школьники-медиаторы – это в основном учащиеся 7-8 классов и старшеклассники. Рекомендовано привлекать к работе учащихся старших классов, которые могут быть кураторами, и детей помладше в качестве стажёров. Потому что были случаи, когда старшеклассники выпускались, и прекрасно налаженная работа школьной службы медиации сводилась к нулю.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы стать медиатором?

– Чтобы создать службу школьной медиации, в первую очередь нужно спросить, кто в классе самый главный, кто обычно всех мирит. Далее ребята проходят психологическое, конфликтологическое обучение, развитие коммуникативных навыков, обучение медиативным приёмам.

В нашем центре разработана программа, состоящая из трёх блоков: как организовать медиацию, принципы медиативной беседы, развитие службы медиации в школе. В этом году по программе прошли обучение 50 специалистов, которые курируют службы медиации в школе. Таким образом, уже в 50 учебных заведениях Рязанской области есть специалисты-медиаторы.

– С какими трудностями может столкнуться школа, пожелавшая организовать службу медиации?

– В первую очередь, это могут быть кадровые трудности. Педагоги должны пройти обучение, а они зачастую и без того загружены.

– Вы как-то контролируете работу уже созданных служб медиаторов?

– Мы проводим мониторинг, сколько служб есть в регионе. Доступны методические консультации. Также по инициативе первой группы обучившихся был создан клуб медиаторов Рязанской области.

Беседовала Ирина Бочарова