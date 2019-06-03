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Общество Рязань 3 июня 2019 18:16 | Просмотров:

Расчистка Ласковского озера завершится до конца июня

Подрядчик, который проводит расчистку Ласковского озера и прибрежной полосы, завершит работы уже до конца июня вместо планируемого ноября текущего года. Об этом сообщает сайт министерства природопользования Рязанской области.

Министерством природопользования региона проводится работа по восстановлению берегов Ласковского озера. Подрядчик ООО «Архиз» с 14 мая проводит очистку береговой линии от «топляка», кустарника, упавших деревьев, сгоревших во время пожаров в 2010 году.

На работы не привлекается тяжёлая техника. В основном используется ручной труд. Большие брёвна вытаскивают из воды при помощи лебедки. По словам исполнителей подрядных работ, уже приведены в порядок четыре участка из восьми. На полигон вывезено порядка 47 кубов древесных отходов.

Самым сложным для работы является восточный берег озера, так как на этом участке часть берега заболочена. Исполнители , возможно, будут использовать вёсельные лодки.

 

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