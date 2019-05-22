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Общество Рязань 22 мая 2019 13:01 | Просмотров:

Пятерых узбеков депортировали из Рязани на родину

Судебные приставы выдворили за пределы Российской Федерации пятерых граждан Узбекистана. Согласно постановлениям Ухоловского районного суда Рязанской области, Октябрьского районного суда города Рязани, Рязанского районного суда города Рязани, иностранцы находились в России незаконно.

Выдворение состоялось 16 мая, сообщает пресс-служба УФССП России по Рязанской области. Судебные приставы препроводили граждан Узбекистана до пункта пропуска через государственную границу. В 22 часа рейсом из московского аэропорта Домодедово до города Ташкент они отправились на родину. Билеты для иностранцев были приобретены за счёт работодателей и родственников.

Теперь нарушителям на пять лет запрещён доступ на территорию Российской федерации.

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